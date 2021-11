Calcio: Serie A. Percassi “Gasperini ha rinnovato fino al 2024”

"Adesso tocca a me meritarmi questa fiducia", ha detto il tecnico nerazzurro dopo il 4-0 al Venezia BERGAMO (ITALPRESS) – "Oggi abbiamo formalizzato il prolungamento di contratto di Gian Piero Gasperini, è al centro del progetto e lo sarà fino al 2024, con opzione per il 2025". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi. "Era una cosa che avevamo già condiviso in estate, ma stamattina siamo riusciti a formalizzare l'accordo. È la persona giusta per il nostro progetto", ha aggiunto dopo il 4-0 al Venezia l'ad nerazzurro. Ringrazio la famiglia Percassi per il prolungamento del contratto, ora pensiamo a meritarlo", con queste parole Gian Piero Gasperini commenta il suo rinnovo, una grande gratificazione che arriva nel mese in cui, tra l'altro, è stato anche premiato come miglior allenatore. "Mi ha fatto piacere, ma serviva l'ultima vittoria – spiega il tecnico dell'Atalanta dopo il 4-0 al Venezia -. "Era importante vincere, dopo la vittoria con la Juventus dovevamo dare una risposta non superficiale. Loro hanno delle idee, ci hanno creato delle occasioni pericolose, noi siamo stati bravi a mettere la gara nel binario giusto. I cambi? Io ho grande stima di tutti, abbiamo 16-17 giocatori che si dividono il minutaggio, oggi abbiamo inserito anche chi ha giocato meno. Non era una gara semplice, ma i ragazzi mi hanno dimostrato di meritarsi la fiducia". (ITALPRESS) pia/ari/red 30-Nov-21 21:16