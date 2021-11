Calcio: Sheva ritrova Milan “Ma stop a emozioni, penso a bene Genoa”

"Sono un professionista, cercherò di mettere in difficoltà i rossoneri" GENOVA (ITALPRESS) – "Sicuramente sarò emozionato ma sto cercando di bloccare le mie emozioni. Fa parte del mio lavoro, sono un professionista, quello che ho promesso ai tifosi del Genoa è che darò il 100% per loro e per domani penso solo a mettere il Milan in difficoltà". Quella contro i rossoneri non può essere una partita come le altre per Andriy Shevchenko, ma il Grifone ha bisogno di punti e il tecnico ucraino è pronto a dare un dispiacere ai suoi vecchi tifosi anche se non sarà semplice. "Il Genoa dovrà essere molto motivato, avere grande spirito – sottolinea alla vigilia – Sarà una partita molto difficile, il Milan è una squadra di grande qualità. È vero che arriva da due sconfitte ma gioca un bel calcio, crea tante occasioni: dobbiamo essere molto prudenti e attenti". Rispetto allo 0-0 di Udine, Sheva medita di cambiare qualcosa. "Abbiamo allenamento oggi e poi domani, valutiamo bene le condizioni dei nostri giocatori e prenderemo delle decisioni. Le assenze dei nostri giocatori migliori pesano ma cercheremo comunque di preparare al meglio questa partita". Dalle prime due uscite sotto la sua guida, il Genoa ha raccolto un solo punto ma dei progressi si sono visti e Shevchenko confida di rimanere sulla giusta strada. "Dobbiamo mantenere questa struttura, questa solidità, cercare di rimanere compatti, ridurre le distanze fre le linee e lavorare come un unico blocco – è la ricetta – Piano piano poi cominceremo ad aggiungere qualcosa in più, per esempio dobbiamo cercare di controllare la partita un po' meglio per mettere i nostri avversari in difficoltà". E all'amico Maldini che gli ha fatto l'in bocca al lupo ma a partire dal triplice fischio della gara di Marassi, Sheva replica con un sorriso: "Ho tifato e farò sempre tifo per il Milan. Ma non domani". (ITALPRESS). glb/red 30-Nov-21 14:50