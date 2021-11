Calcio: Thiago Motta “Legato a Inter,serve Spezia perfetto e coraggioso”

Il tecnico dei liguri non dimentica il passato: "Tanta gratitudine nei confronti dei nerazzurri" LA SPEZIA (ITALPRESS) – "L'Inter per me è stata una grande esperienza, io e la mia famiglia siamo stati accolti nel migliore dei modi sia dal club che dai tifosi e ci siamo sempre trovati bene. Ho tanto da ringraziare al club, ma domani scenderemo in campo per lottare e saremo totalmente concentrati sulla partita". Con queste parole il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, presenta il match di domani in casa dei nerazzurri di Inzaghi. Per l'ex centrocampista (è tra gli eroi del triplete 2010) un ritorno al passato, per la sua squadra quella che sulla carta può essere definita una missione impossibile. "Mi aspetto un match difficile, l'Inter è la squadra più in forma di tutto il campionato in questo momento. Da parte nostra sarà necessario fare una partita perfetta sia a livello di concentrazione che di atteggiamento. Altro elemento imprescindibile sarà il coraggio di attaccarli in fase di possesso e provare a metterli in difficoltà – spiega Thiago Motta -. Domani andremo in campo con la squadra migliore possibile, non voglio fare paragoni con le partite precedenti ma pensare di volta in volta al tipo di avversario che andiamo ad affrontare e quali sono le scelte migliori per ogni match". Lo Spezia si presenta al Meazza reduce dal ko casalingo con il Bologna. "Credo che abbiamo fatto un buon primo tempo, mentre nella seconda metà della gara ci è mancata continuità, sia in fase difensiva che offensiva – l'analisi di Thiago Motta -, ma io sono soddisfatto e contento di come si stanno allenando i ragazzi, certamente si può e si deve sempre migliorare, ma adesso pensiamo alla partita importante di domani che dobbiamo affrontare al massimo perché il livello dell'avversario è altissimo". L'italo-brasiliano si sofferma su uno dei pilastri del suo Spezia. "Maggiore? Non credo che si sia sacrificato, ha fatto un grandissimo lavoro giocando in diversi ruoli, so quale posizione in campo preferisce, ma ci sono circostanze in cui si presenta la necessità per lui di giocare in un ruolo diverso e lui lo sa, ha l'atteggiamento giusto, vuole aiutare la squadra perché funzioni al meglio". Domani potrebbe rientrare dal primo minuto Reca. "Sta bene, i minuti che ha giocato contro il Bologna sono stati positivi, è un giocatore che ha caratteristiche uniche e che potrà giovare alla squadra". (ITALPRESS). ari/com 30-Nov-21 17:15