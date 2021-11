Calcio: Torino.Lesione 2° grado bicipite femorale,lungo stop per Belotti

Il club fa sapere che l'attaccante "inizierà immediatamente le terapie e verrà rivalutato nelle prossime settimane" TORINO (ITALPRESS) – Nuovo lungo stop per Andrea Belotti. Il capitano del Torino, fin qui protagonista di una stagione sfortunata a causa dei tanti infortuni, dovrà fermarsi per diverse settimane secondo il bollettino medico diramato nel pomeriggio dal club granata. La società del presidente Cairo, infatti, fa sapere che "il quadro ecografico ha confermato i rilievi di risonanza evidenziando una lesione di 2° grado al bicipite femorale destro. Il calciatore inizierà immediatamente le terapie e verrà rivalutato nelle prossime settimane". Potrebbe essere di un paio di mesi il periodo di stop dell'attaccante del Toro e della Nazionale. Il club granata, inoltre, fa sapere che "gli accertamenti svolti su Koffi Djidji hanno evidenziato una lesione di 1° grado all'adduttore lungo destro. Per quanto concerne Ricardo Rodriguez, infine, dopo i controlli odierni il calciatore potrà cominciare la fase di riatletizzazione in previsione del suo rientro in gruppo". (ITALPRESS). ari/com 30-Nov-21 17:43