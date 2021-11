Nba: Vincono Chicago e Utah, Miami sbatte contro Jokic, Dallas ko

Sconfitta anche per i Clippers, affondati da Valanciunas CHICAGO (USA) (ITALPRESS) – Il derby dei fratelli Ball lo vince Lonzo e Chicago rilancia il suo guanto di sfida a Brooklyn. Grande prova dei Bulls contro Charlotte (133-119) con la miglior prestazione stagionale di Vucevic (30 punti e 14 rimbalzi), 28 punti di DeRozan e 25 di LaVine, ma soprattutto 16 punti e 8 assist di Lonzo Ball, che individualmente fa peggio del fratello LaMelo (18+13) ma si gode il successo: "Gioco per vincere, alla fine sono sempre io il fratello maggiore". Chicago aggancia al secondo posto a Est Miami, che fa i conti col ritorno in campo di Jokic: 24 punti e 120-111 a favore di Denver che interrompe una serie negativa che durava da sei partite. Cade anche Washington, battuta 116-99 da San Antonio (era da fine aprile che gli Spurs non vincevano più di una partita di fila) mentre continua a dare segnali di ripresa Philadelphia: 101-96 su Orlando con 24 punti di Seth Curry, 17 di Harris e 16 punti e 13 rimbalzi di Embiid. A Ovest Utah si conferma la principale alternativa al duopolio Golden State-Phoenix: 129-107 su Portland, con 46 canestri dal campo (53%) di cui 19 dall'arco. A trascinare i Jazz i soliti Mitchell (30 punti), Gobert (21+16) e Clarkson (22 punti) mentre i Blazers confermano tutte le loro difficoltà in trasferta: decima sconfitta su undici gare. Male Dallas e Clippers. Ai Mavericks non basta la seconda tripla doppia stagionale di Doncic (25+10+10) per evitare la sconfitta contro Cleveland (114-96, 28 punti di Allen e 24 di Markkanen), con i Cavs arrivati anche al +31 nel corso dell'ultimo quarto. I Clippers, invece, vengono battuti per la seconda volta in un mese da New Orleans: 123-104 per i Pelicans trascinati da uno scatenato Jonas Valanciunas, che sigla 29 dei suoi 39 punti nel primo tempo con 7/7 dall'arco oltre a 15 rimbalzi. Settimo successo in otto gare per Minnesota (100-98 contro Indiana, 32 punti per Towns e rimonta da -12 del terzo quarto), terza vittoria di fila invece per Houston, presa per mano da Christian Wood (24 punti e 21 rimbalzi) e Kevin Porter jr (11 punti, 11 assist e 10 rimbalzi) nel 102-89 sugli Oklahoma City Thunder. (ITALPRESS). glb/red 30-Nov-21 09:20