Nuoto: Assoluti invernali, bene Detti al rientro e doppietta Di Liddo

Cerasuolo firma il nuovo record mondiale juniores nei 50 rana RICCIONE (ITALPRESS) – Ritorno vincente per Gabriele Detti. Nella prima giornata degli Assoluti invernali in vasca corta di Riccione, Detti si aggiudica i 400 stile libero con 3'39"74, davanti a Matteo Lamberti e Marco De Tullio. "Bello essere tornato – le sue parole – Un risultato onesto e un buon punto di partenza. Ho ricominciato ad allenarmi all'inizio di novembre, ad oggi sono al 70% delle mie possibilità". Esplosiva Elena Di Liddo che segna la doppietta 50 dorso (26"55) e 100 farfalla (56"28). Nei 50 rana capolavoro del 18enne Simone Cerasuolo, che con 28"85 stabilisce il record mondiale juniores migliorando il precedente che già gli apparteneva (26"26 del 25 aprile di quest'anno sempre qui a Riccione) e anticipa di 35 centesimi Fabio Scozzoli e di 48 il primatista italiano assoluto Nicolò Martinenghi. Sorpresa nei 50 farfalla dove si impone Simone Stefanì, classe 2000, in 22"78 mentre i 100 rana sono di Arianna Castiglioni che si smarca tra le compagne-avversarie Martina Carraro e Ilaria Cusinato. Assente Benedetta Pilato. I 400 misti, privi del vicecampione europeo Alberto Razzetti, sono vinti dall'altro specialista azzurro Pier Alberto Matteazzi con 4'07"99. Dopo la seconda serie degli 800 stile libero il miglior tempo è di Costanza Cocconcelli con 1'57"25. (ITALPRESS). glb/com 30-Nov-21 11:59