Calcio: Barça. Intervento in Finlandia e lungo stop per Sergi Roberto

Secondo il Mundo Deportivo il nazionale spagnolo rischia di restar fuori per 4 mesi BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Brutte notizie per il Barcellona, per mister Xavi e ancor di più per Sergi Roberto. Il nazionale spagnolo, secondo quanto reso noto dal club catalano, verrà sottoposto a un intervento chirurgico a Turku, in Finlandia, per cercare di risolvere il problema della lesione al retto femorale della gamba destra. Il Barça non si sbilancia sui tempi di recupero, ma secondo il Mundo Deportivo il giocatore rischia uno stop di circa 4 mesi. (ITALPRESS). ari/red 01-Dic-21 13:24