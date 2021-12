Calcio: Fiorentina. Italiano “Gara di Bologna importante per entrambe”

Il tecnico viola: "Milenkovic? Penso solo a fare più punti possibili" FIRENZE (ITALPRESS) – "Mihajlovic sta facendo un gran lavoro negli ultimi anni a Bologna, sono una squadra con elementi molto interessanti, giocano bene, sono meritatamente in quella zona di classifica, e noi invece dobbiamo cercare di fare questo salto ulteriore lontano da Firenze perché non riusciamo a raccogliere per quello che seminiamo". Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo Italiano nel corso della conferenza stampa di vigilia della gara fra Bologna e Fiorentina in programma allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna. "Domani potrebbe diventare una partita importante per entrambe – ha aggiunto l'ex mister dello Spezia – siamo in zone di classifica che noi soprattutto vogliamo cercare di mantenere, ed è una gara che può significare tanto per tutte e due le squadre". "Un ragazzo come Milenkovic non può fare una panchina che subito è messo sul mercato? C'è da preoccuparsi… A parte le battute sinceramente non ho mai pensato a quello che può accadere a gennaio, perché l'attenzione per quanto riguarda il da farsi è sul campionato, su quello che dobbiamo cercare di fare in termini di punti in queste ultime partite del girone d'andata. Non mi sono posto altri problemi che questo", ha sottolineato ancora Italiano, che ha fatto sapere di avere tutto il gruppo a sua disposizione tranne Dragowski, Nastasic e Castrovilli. (ITALPRESS). lc/mc/red 04-Dic-21 17:24