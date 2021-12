Calcio: Serie A. Colantuono “Non mi è piaciuto l’approccio”

"Complimenti ai ragazzi per essersi messi a disposizione senza essere al 100%" MILANO (ITALPRESS) – "Il Milan ha fatto così anche a Genoa, la nostra prestazione non si discosta troppo dalle ultime gare dei rossoneri, Sassuolo a parte. Non mi è piaciuto approccio, sapevamo come fosse una partita di sofferenza, che dovevamo restare bassi, la partita va portata avanti più possibile per tenerla sul binario dell'equilibrio, rendendosi pericolosi quando capitano le occasioni ma dopo pochi minuti era già indirizzata". Queste le parole di Stefano Colantuono dopo la sconfitta subita per 2-0 dalla sua Salernitana contro il Milan. Sulla possibilità di un attacco rapido senza il centravanti di peso: "Bonazzoli non poteva giocare dall'inizio perché non era al 100%, anche Franck non era al massimo, andiamo sempre ad adattarci alle situazioni, di cose se ne potrebbero fare – ha concluso Colantuono – ma sarebbe importante avere giocatori recuperati e sani, faccio i complimenti ai ragazzi in panchina per essersi messi a disposizione senza essere al 100%, ma così non riesco a dare continuità a un sistema di gioco e alle prestazioni. I ragazzi da questo punto di vista sono encomiabili ma bisogna dare di più". (ITALPRESS). spf/gm/red 04-Dic-21 17:18