Calcio: Serie A. Florenzi “Kjaer assenza importante”

"Champions? Testa al Liverpool. Non dipende solo da noi ma ci crediamo" MILANO (ITALPRESS) – "Non dobbiamo lanciare segnali al campionato, dobbiamo giocare con questa cattiveria e determinazione per fare il nostro meglio. Noi la pressione ce la dobbiamo mettere da soli, quando giochiamo con il 'pepe' siamo bravi, riusciamo a dare qualcosa di più, ora facciamo la strada su noi stessi senza porci obiettivi futuri più in là della prossima partita". Queste le parole di Alessandro Florenzi dopo la vittoria per 2-0 del Milan sulla Salernitana. "Siamo tutti titolari, diamo sempre il massimo il mister ha, un'ampia scelta di giocatori forti, ci dispiace solamente per Kjaer, una perdita importante – ha sottolineato il terzino rossonero – come giocatore e uomo. L'ho sentito prima e dopo l'operazione, noi l'aspettiamo e dobbiamo sopperire alla sua assenza". Sulla prossima delicata sfida contro il Liverpool: "Continuiamo sulla nostra strada senza porci obiettivi più lontani della prossima partita, ora testa al Liverpool: non dipende solo da noi ma ci crediamo". (ITALPRESS). spf/gm/red 04-Dic-21 17:22