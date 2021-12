Tennis: Davis. Russia supera Germania, in finale contro Croazia

Sufficienti i successi in singolare di Rublev e Medvedev MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Sarà la Russia a sfidare la Croazia nella finale della Coppa Davis 2021. A Madrid il confronto contro la Germania si chiude già dopo i due singolari: Andrey Rublev si sbarazza per 6-4 6-0 in appena 50 minuti di Dominik Koepfer mentre Daniil Medvedev regola con un doppio 6-4 Jan-Lennard Struff, rendendo ininfluente il doppio. Appuntamento per domani alla Madrid Arena, dove entrambe le nazionali vanno a caccia della terza affermazione della propria storia: l'ultima gioia della Croazia risale a tre anni fa, la Russia non solleva l'insalatiera d'argento al cielo dal lontano 2006. (ITALPRESS). glb/red 04-Dic-21 16:17