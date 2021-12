Tennis: Swiatek si separa dal suo allenatore

Interrotta la collaborazione con Piotr Sierzputowski VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – "Ho capito che a volte, nella vita, bisogna cambiare per crescere meglio ed evolversi". Iga Swiatek ha annunciato via social la decisione di interrompore la collaborazione col suo storico allenatore Piotr Sierzputowski, sotto la cui guida è arrivata a trionfare al Roland Garros 2020. La polacca non ha però annunciato chi sarà il suo nuovo coach, limitandosi a scrivere che "ho tutto ciò di cui ho bisogno per lavorare e voglio concentrarmi sulla preparazione al 2022 senza pressioni esterne". (ITALPRESS). glb/red 04-Dic-21 15:51