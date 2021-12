Calcio: Makkelie arbitra Milan-Liverpool, Real-Inter a Brych

Designati dall'Uefa i due direttori di gara per le lombarde in Champions ROMA (ITALPRESS) – L'Uefa ha ufficializzato gli arbitri per le due milanesi in campo martedì sera (ore 21) per la fase a gironi di Champions League. Per Milan-Liverpool (San Siro, Gruppo B) designato l'olandese Danny Makkelie, assistito da Hessel Steegstra e Jan de Vries; Dennis Higler quarto uomo, Pol van Boekel al Var, Rob Dieperink all'Avar. Sarà invece il tedesco Felix Brych a dirigere Real Madrid-Inter (Santiago Bernabeu, Gruppo D), affiancato dai connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp; Daniel Schlager quarto uomo, Marco Fritz al Var, Bastian Dankert all'Avar. (ITALPRESS). mc/red 05-Dic-21 13:14