Tennis: Davis, Slovacchia avversario Italia a marzo 2022

Gli azzurri giocheranno il turno preliminare in trasferta ROMA (ITALPRESS) – Sarà la Slovacchia l'avversaria dell'Italia nel turno preliminare della Coppa Davis in programma venerdì 4 e sabato 5 marzo 2022. Gli azzurri guidati da Filippo Volandri giocheranno in trasferta. L'Italia ha vinto l'unico precedente contro la Slovacchia disputato sulla terra rossa di Cagliari nel 2009 e valido per i quarti del Gruppo I/Zona Europa-Africa. Nell'occasione Potito Starace, Fabio Fognini e Flavio Cipolla (capitano Corrado Barazzutti) si imposero per 4-1 su Hrbaty, Lacko, Mertinak e Polasek (capitano Miloslav Mecir). La squadra slovacca si è guadagnata il diritto di partecipare al turno preliminare grazie al successo per 3-1 sul Cile lo scorso settembre a Bratislava. Il tennista con il ranking migliore attualmente è Alex Molcan (n.88 Atp), che precede Norbert Gombos (n.117 Atp) e Andrej Martin (n.121 Atp). Al turno preliminare prenderanno parte 24 nazioni: 16 delle 18 squadre (2 sono infatti wild card) classificate dal 3° al 18° posto alle Finals 2021 – compresa quindi l'Italia – e dieci nazioni che si sono qualificate nel World Group I 2021. Alle Finals 2022 sono automaticamente qualificate le due finaliste dell'edizione in corso (Russia e Croazia) e le due wild card (Serbia e Gran Bretagna), selezionate tra le squadre classificate dal terzo al 18esimo posto, che sono state annunciate prima del sorteggio del turno preliminare. (ITALPRESS). glb/com 05-Dic-21 14:52