Calcio: Aic, Vlahovic miglior giocatore Serie A di novembre

Battuta la concorrenza di Zapata, Pasalic e Brozovic ROMA (ITALPRESS) – E' Dusan Vlahovic il "Calciatore del mese Aic novembre 2021 Serie A". L'attaccante della Fiorentina ha battuto la concorrenza di Zapata, Pasalic e Brozovic: i calciatori iscritti all'Associazione hanno scelto di dare il premio a Vlahovic con maggioranza schiacciante (quasi il 57% dei voti). Il bomber serbo viene da una striscia di quattro gol consecutivi aperta dall'incredibile doppietta al Milan, con cui è sembrato prendersi il testimone dalle mani del suo idolo Zlatan Ibrahimovic (a sua volte autore di una doppietta in quella partita). A seguire due gol contro Empoli e Sampdoria: il primo attaccando l'area da una distanza tale che Tonelli non pensa nemmeno che possa arrivare in tempo a mettere in porta il cross dell'ala spagnola; il secondo saltando molto in alto in corsa sul cross non semplice di Bonaventura per rimanere sospeso in aria per qualche frazione di secondo in più e incrociare il colpo di testa. (ITALPRESS). glb/red 06-Dic-21 17:12