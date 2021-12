Calcio: Borussia Dtm. Accuse all’arbitro, deferito Bellingham

Il giocatore si era sfogato dopo la sconfitta col Bayern BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Deferimento inevitabile per Jude Bellingham, 18enne centrocampista del Borussia Dortmund, dopo quanto dichiarato al termine della gara persa contro il Bayern Monaco sabato scorso. Parlando della direzione di gara di Zwayer, Bellingham era andato giù duro: "Cosa puoi aspettarti se affidi la partita più importante a un arbitro che in passato ha truccato delle gare?". Il riferimento è alla sospensione per sei mesi scontata da Zwayer nell'ambito di un'inchiesta sul calcioscommesse del 2005, per quanto non sia mai stato provato il suo diretto coinvolgimento. Il Borussia si è schierato però col giocatore: "Ha 18 anni e ha parlato a caldo dopo una partita piena di emozioni, lo sosterremo", ha fatto sapere il ds Zorc. Ma Marco Rose, allenatore dei gialloneri, confessa di non aver ancora digerito quel rigore che ha deciso la sfida a favore del Bayern. "Lo scorso sabato ho avuto una brutta notte, perchè siamo stati trattati ingiustamente, e io sono una persona che si batte per la giustizia. Continuo a pensare che sono stati applicati due pesi e due misure". (ITALPRESS). glb/red 06-Dic-21 17:07