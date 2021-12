Atp Cup, Italia con Russia, Austria e Australia

Gli azzurri nel gruppo B nel torneo in programma dall'1 al 9 gennaio a Sydney ROMA (ITALPRESS) – Sorteggio non proprio fortunato per l'Italtennis. Nella fase a gironi della terza edizione dell'Atp Cup in programma dal 1° al 9 gennaio a Sydney, gli azzurri dovranno vedersela, nel gruppo B, con i campioni in carica della Russia, con l'Austria e con l'Australia padrone di casa. Questo l'esito del sorteggio effettuato nella notte. Sedici le partecipanti suddivise in quattro gruppi da quattro squadre, con la prima di ogni girone che accederà alle semifinali. Ciascuna sfida (diretta su SuperTenni) prevede i match tra i numeri 2 e i numeri 1 di ogni squadra e un doppio. Nel team degli azzurri, finalisti nell'ultima edizione, Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli. Nel girone A, insieme a Norvegia, Cile e Spagna, presente la Serbia che ha tra i suoi giocatori Novak Djokovic, la cui partecipazione agli Australian Open è in dubbio. Il 34enne campione di Belgrado non ha mai rivelato se si sia o meno vaccinato contro il Covid-19 ma senza vaccino, stante le rigide norme adottate in Australia, non potrebbe sbarcare a Melbourne per il primo slam del 2022 e neanche a Sydney per l'Atp Cup. Questa la composizione dei gironi: Gruppo A: Serbia, Norvegia, Cile, Spagna Gruppo B: Russia, ITALIA, Austria, Australia Gruppo C: Germania, Canada, Gran Bretagna, Stati Uniti Gruppo D: Grecia, Polonia, Argentina, Georgia (ITALPRESS). ari/red 07-Dic-21 08:51