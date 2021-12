Ciclismo: Deceuninck. Cavendish prolunga per un’altra stagione

Il campione britannico correrà nel 2022 ancora con il team belga ROMA (ITALPRESS) – Mark Cavendish ha prolungato di un'altra stagione il suo contratto con la belga Deceuninck-Quick-Step, con la cui maglia correrà anche nel 2022. Il 36enne fuoriclasse britannico, professionista dal 2007, è stato campione del mondo in linea nel 2011 e in carriera si è aggiudicato anche tre titoli iridati su pista, una Milano-Sanremo (nel 2009), quindici tappe al Giro d'Italia (più due cronometro a squadre), trentaquattro tappe al Tour de France (record assoluto a pari merito con Eddy Merckx) e tre alla Vuelta a Espana (più una cronometro a squadre), vincendo almeno una volta la classifica a punti in tutti e tre i grandi Giri. "Sono incredibilmente orgoglioso e felice di aver trovato un nuovo accordo con la Deceuninck-QuickStep – ha commentato 'Cannonball' – Un anno fa, quando sono arrivato, non ho nascosto la mia ammirazione per quello che fa questa squadra e quanto fossi felice di essere ritornato qui. Sapevo dalla mia prima volta qui che questa squadra ha un feeling familiare unico, ed è così anche oggi. Gli ultimi dodici mesi sono stati fenomenali e il supporto che ho ricevuto dalla squadra e dallo staff a volte mi ha emozionato. Non vedo l'ora di creare insieme dei ricordi ancora più speciali nel 2022". (ITALPRESS). mc/com 07-Dic-21 14:12