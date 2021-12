Volley: Nations League. Ufficializzate pool e sedi dell’edizione 2012

In gara le due nazionali campioni d'Europa, a caccia delle medaglie ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Mondiale ha oggi ufficializzato le pool e le 12 sedi di gioco dell'edizione 2022 della Volleyball Nations League. Il torneo femminile prenderà il via il 31 maggio mentre quello maschile il 7 giugno. Le azzurre campionesse d'Europa cominceranno il loro cammino ad Ankara, in Turchia (31 maggio-5 giugno), poi andranno in Brasile (14-19 giugno) e in Russia (28 giugno-3 luglio). Gli azzurri campioni d'Europa di De Giorgi, invece, dopo il girone iniziale a Ottawa, in Canada (7-12 giugno), voleranno nelle Filippine (21-26 giugno) e in Russia (5-10 luglio). La nuova formula, approvata nei mesi scorsi dalla Fivb, vedrà la partecipazione di sedici squadre (maschili e femminili), divise nella prima fase in due gironi da otto che si sfideranno nell'arco di sei giorni di gare (da martedì a venerdì) per tre settimane. Con il nuovo format, quindi, ogni formazione disputerà in totale dodici partite e sarà garantita l'alternanza tra il tabellone maschile e femminile, consentendo così un intervallo di una settimana tra gli eventi. Successivamente la manifestazione continuerà per le prime quattro classificate di ogni girone, con i quarti di finale, le semifinali e le finali per le medaglie. (ITALPRESS). mc/com 07-Dic-21 18:44