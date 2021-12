Australian Open, Djokovic nella lista dei partecipanti

C'è anche Nadal. Out invece Serena Williams e Federer MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – C'è anche Novak Djokovic nella lista dei partecipanti agli Australian Open, primo Slam del 2022 in programma tra il 17 e il 30 gennaio. A renderlo noto gli organizzatori. La presenza del 34enne campione serbo è stata in dubbio dal momento che Djokovic non ha mai rivelato se si sia o meno vaccinato contro il Covid-19; senza vaccino però, alla luce delle rigide norme adottate in Australia, non potrebbe sbarcare a Melbourne. In Australia non saranno presenti di certo Serena Williams e Roger Federer (entrambi out per infortunio) i cui nomi non appaiono nella entry list che comprende invece, tra gli altri, Rafa Nadal. (ITALPRESS). fsc/red 08-Dic-21 09:58