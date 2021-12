Calcio: Brasile. Nuovo ricovero per Pelè, esami in ospedale

O'Rei "è stabile ed è previsto che venga dimesso nei prossimi giorni" SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Nuovo ricovero per Pelè. O'Rei si trova nuovamente all'ospedale Albert Einstein di San Paolo per eseguire una serie di esami legati alla rimozione del tumore al colon di inizio settembre. A renderlo noto è la stessa struttura, che precisa come "il paziente è stabile ed è previsto che venga dimesso nei prossimi giorni". Una volta uscito dall'ospedale Pelè continuerà le cure a Guarujà, dove vive con la famiglia. (ITALPRESS). fsc/red 08-Dic-21 15:57