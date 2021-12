Calcio: Croazia. Ct Dalic prolunga fino al 2024

E' alla guida della Nazionale dal 2017 ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – Zlatko Dalic resterà sulla panchina della Nazionale croata almeno fino agli Europei del 2024: ad annunciarlo la Federcalcio. Dalic, sulla panchina della Croazia dal 2017, ha già conquistato la qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022. "Negli ultimi mesi mi sono convinto che siamo sulla buona strada – ha detto Dalic commentando il prolungamento del contratto -. Sono pieno d'energia e ho l'ambizione di condurre la Croazia verso maggiori successi in modo da rendere felice i tifosi. Non c'è onore più grande". Per Marijan Kustic, presidente della Federazione, "Zlatko beneficia di un credito illimitato da parte di tutti per il secondo posto ai Mondiali del 2018. E' l'uomo giusto, il rinnovo era l'unica decisione logica da prendere". (ITALPRESS). fsc/red 08-Dic-21 17:48