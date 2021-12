Calcio: Napoli. Si rivede Osimhen, torna a correre in campo

Il centravanti nigeriano prosegue nel recupero dopo l'operazione al volto CASTEL VOLTURNO (CASERTA) (ITALPRESS) – Un sorriso in casa Napoli: a Castel Volturno si rivede Victor Osimhen. "Victor è tornato in campo", annuncia via Twitter il club partenopeo, che pubblica anche un video del centravanti nigeriano che ha ripreso a correre sul campo a due settimane dall'operazione per ridurre le fratture multiple e scomposte al volto rimediate in un contrasto aereo con Milan Skriniar durante Inter-Napoli. I tempi di recupero di Osimhen sono stati fissati in circa 90 giorni. (ITALPRESS). fsc/red 08-Dic-21 13:04