Calcio: Tottenham. Focolaio Covid, Conte “13 positivi, problema serio”

"Siamo tutti un po' spaventati, perchè dobbiamo rischiare?" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Si estende il focolaio Covid al Tottenham. Alla vigilia della sfida di Conference League contro il Rennes, Antonio Conte conferma la presenza di 8 giocatori e 5 componenti dello staff positivi. "Ogni giorno abbiamo sempre più casi – dice il manager degli Spurs – E' un problema serio. Siamo tutti un po' spaventati. La gente ha famiglia. Perchè dobbiamo rischiare? Questa è la mia domanda". "Oggi due positivi. E domani, chi? Io? Non lo so. Meglio me che un giocatore sicuramente. Ma – conclude Conte, auspicando probabilmente un momentaneo stop per il Tottenham – non penso non sia giusto per nessuno. Abbiamo contatti con le nostre famiglie". (ITALPRESS). fsc/red 08-Dic-21 15:33