Calcio: Udinese. Squadra affidata ad interim a Cioffi

Sarà il vice di Gotti a guidare i friulani contro il Milan UDINE (ITALPRESS) – "L'Udinese ha affidato, ad interim, la guida tecnica della prima squadra a Gabriele Cioffi, che dirigerà il team dalla panchina in occasione della partita contro il Milan. A Gabriele Cioffi un grande in bocca al lupo da parte di tutta l'Udinese". Questa la nota emessa oggi dal club friulano, che dunque, in vista del match di campionato, di sabato sera, in casa contro il Milan, affida momentaneamente la conduzione tecnica a quello che era il vice di Luca Gotti, esonerato ieri sera. (ITALPRESS). pdm/com 08-Dic-21 13:10