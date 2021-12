Calciomercato: Chelsea. Stampa inglese, ex Roma Rudiger vicino al Real

Il difensore, in scadenza di contratto, piace anche a ManUtd e Tottenham LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Potrebbe esserci il Real Madrid nel futuro di Antonio Rudiger. Il 28enne ex difensore della Roma è in scadenza di contratto con il Chelsea e, secondo "The Independent", sarà difficile arrivare a un rinnovo: così il Real potrebbe approfittarne. Manchester United e Tottenham hanno manifestato il proprio interesse, ma Rudiger preferirebbe lasciare l'Inghilterra. Sahr Senesie, fratello e agente di Rudiger, sarebbe stato avvistato nei giorni scorsi a Madrid per discutere i possibili termini dell'accordo e un nuovo incontro potrebbe esserci nelle prossime settimane. (ITALPRESS). fsc/red 08-Dic-21 12:04