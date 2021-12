Calciomercato: Lille. Sfida Milan-Arsenal per Renato Sanches

Il 24enne centrocampista ha il contratto in scadenza in estate LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Sembra sempre più una sfida a due tra Milan e Arsenal per Renato Sanches. Secondo il "Daily Mail", infatti, i Gunners – su spinta del manager Mikel Arteta – sarebbero pronti a lanciare l'assalto al 24enne centrocampista del Lille, seguito con attenzione dai rossoneri, per il mercato di gennaio. Sanches sembra tornato al top in Ligue 1 e ha attirato così l'attenzione di diversi club. "Se arriverà un'offerta la valuterò", aveva detto nelle scorse settimane l'ex Bayern, il cui contratto con il Lille scadrà la prossima estate. (ITALPRESS). fsc/red 08-Dic-21 11:45