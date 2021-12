F.1: Verstappen fiducioso “Daremo tutto per vincere il Mondiale”

Il pilota Red Bull è pari con Hamilton alla vigilia del Gp di Abu Dhabi ROMA (ITALPRESS) – Max Verstappen, alla vigilia del Gp di Abu Dhabi, che deciderà il Mondiale 2021 di F1, si dice fiducioso ed è soddisfatto per lavoro svolto sino a oggi con la Red Bull. "Abbiamo centrato tante vittorie e registrato ottimi tempi quest'anno. Siamo stati complessivamente molto più competitivi rispetto agli anni precedenti. Quindi, come squadra, possiamo essere molto soddisfatti e orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto in questa stagione. Il Mondiale piloti? Siamo a pari punti con Hamilton, daremo tutto per vincere il campionato. Sarà una gara entusiasmante e vogliamo finire la stagione nel miglior modo possibile", ha detto il pilota della Red Bull. La scorsa stagione Verstappen ha vinto la gara di Abu Dhabi. "Sono entusiasta di tornare. Il risultato dell'anno precedente non è sempre un buon riferimento, in quanto è spesso condizionato da diversi fattori. Ci è mancato un po' di ritmo negli ultimi anni lì ma spero che non sia così questo fine settimana. È molto importante fare buone qualifiche ad Abu Dhabi, spero di farcela", ha aggiunto Verstappen. (ITALPRESS). pdm/com 08-Dic-21 17:05