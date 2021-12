Basket: Milano ospite del Monaco in Eurolega, Messina “gara delicata”

L'Olimpia è reduce da 4 ko consecutivi, recuperato Tarczewski MILANO (ITALPRESS) – Uno scontro fra due squadre in crisi. Per la prima volta l'Olimpia va a giocare a Montecarlo per affrontare in un duello inedito il Monaco, debuttante in Eurolega dopo aver vinto la scorsa Eurocup. Sia Milano che il Monaco attraversano un momento simile: in Eurolega sono reduci da quattro sconfitte consecutive, ma hanno trovato fiducia e vittorie nelle rispettive leghe nazionali. Per l'AX Armani Exchange si tratta anche dell'inizio di un nuovo tour de force da quattro partite in sette giorni. A cominciare dalla gara di Monaco, scenderà in campo ogni due giorni affrontando Brescia in campionato e poi Panathinaikos e Real Madrid sempre in casa. Recuperato Kaleb Tarczewski, che ha esaurito il periodo di quarantena ed è sempre stato "negativo", non sarà però disponibile Gigi Datome (affaticamento muscolare al polpaccio sinistro), oltre ovviamente a Dinos Mitoglou e Riccardo Moraschini. "Venendo da quattro sconfitte consecutive, giochiamo una partita ovviamente molto importante e molto delicata – avverte coach Ettore Messina – Monaco è una squadra molto forte a rimbalzo offensivo e nel giocare uno contro uno. Motiejunas, che ha giocato una grande partia contro Villeurbanne, è un altro problema che dovremo risolvere. Per noi è importante fare meglio le nostre cose e prendere spunto da quello che abbiamo fatto in campionato a Brindisi". (ITALPRESS). glb/com 09-Dic-21 16:31