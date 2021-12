Calcio: Benatia annuncia il ritiro “Ho realizzato il mio sogno”

Il difensore marocchino ha comunicato la sua decisione su Instagram ROMA (ITALPRESS) – Medhi Bentia lascia il calcio. Il difensore marocchino, 34 anni, ha annunciato il suo ritiro su Instagram con una lunga lettera. "Fin da piccolo avevo un solo sogno, diventare un calciatore professionista. Per arrivarci ho dovuto sforzarmi e lavorare sodo, fare sacrifici, ma soprattutto pormi nuovi obiettivi in ogni fase della mia carriera – dice il giocatore tesserato per i turchi del Fatih Karagümrük -. Grazie a Dio ho avuto la fortuna di diventare un giocatore ma come si dice in questa professione, la parte più difficile non è firmare il primo contratto ma durare nel tempo. Dopo più di 15 anni di leale servizio al calcio, giocando nelle competizioni più prestigiose, ho deciso di chiudere la mia carriera! Nel corso del mio cammino ho incontrato grandi persone che mi hanno permesso di crescere e per questo voglio rendere omaggio a tutti i club in cui sono stato: OM, Lorient, Tours, Clermont, Udinese, Roma, Bayern Monaco, Juventus, Duhail, Karagumruk. Questo lavoro mi ha anche permesso di difendere e rappresentare il mio Marocco, con il quale ho vissuto momenti indimenticabili, nelle varie Coppe d'Africa, ma in particolare ai Mondiali del 2018". "Ringrazio infine tutti coloro che mi hanno sostenuto per tutto questo tempo, i miei genitori, mia moglie, i miei figli, il mio agente, i miei cari amici e voi tifosi che mi seguite. Dicono che la fine di una cosa è sempre l'inizio di un'altra… Quindi dico a presto, sempre con il lavoro e la passione come linea guida", ha concluso Benatia. (ITALPRESS). ari/red 09-Dic-21 13:57