Calcio: Besiktas. Divorzio con il tecnico Sergen Yalcin

Dopo la sconfitta in casa del Borussia Dortmund (0-5) il club ha annunciato la separazione ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Sergen Yalcin non è più l'allenatore del Besiktas. Dopo la sconfitta di martedì scorso in Champions League sul campo del Borussia Dortmund (5-0 per i tedeschi), il club di Istanbul ha annunciato stamane il divorzio parlando di "separazione consensuale". Secondo la stampa turca Yalcin si sarebbe dimesso e la società avrebbe accettato le dimissioni, anche in considerazione dei pessimi risultati in campionato con la squadra nona e che nelle ultime 5 partite ha conquistato appena un punto. 09-Dic-21