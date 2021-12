Calcio: Conference. Uefa conferma “Gara Tottenham-Rennes rinviata”

Con una mail di risposta a L'Equipe, la Confederazione del calcio europeo ufficializza il rinvio della gara PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Possiamo confermare che la partita Tottenham-Rennes non si svolgerà questa sera. Ulteriori informazioni seguiranno a tempo debito". Con questa mail di risposta indirizzata a L'Equipe, l'Uefa ha ufficializzato che la partita di Conference in programma questa sera a Londra, non si giocherà a causa dei tanti casi di positività al Covid all'interno della squadra (giocatori e staff) di Antonio Conte. Ieri sera gli Spurs avevano comunicato il rinvio della partita, ma poco prima della mezzanotte, tramite una nota, il Rennes aveva contestato la decisione definendola "unilaterale" e aggiungendo che non era arrivata nessuna comunicazione ufficiale da parte della Uefa. (ITALPRESS). ari/red 09-Dic-21 10:42