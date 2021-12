Calcio: Figlie Pelè “Papà in ospedale per controlli programmati”

"Tra due giorni tornerà a casa per godersi il Natale in famiglia", annuncia sui social Kely Nascimento SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Controlli di routine programmati da mesi e Natale in famiglia senza problemi per Pelè. Ad assicurarlo le figlie di O'Rei direttamente dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo e tramite Instagram. "Le mie reti social stanno esplodendo di nuovo! Grazie per tutto l'affetto che abbiamo ricevuto. Questa foto è stata scattata 10 minuti fa in ospedale dove mio padre ha completato una procedura programmata da mesi", scrive una delle figlie, Kely Nascimento, che posta la foto che ritrae il padre e la sorella Flavia Kurtz e aggiunge: "Tra due o tre giorni torna a casa per godersi il Natale. Questo ricovero non è una sorpresa. Era già programmato e fa parte del trattamento. Come sempre grazie di tutto". La sorella Flavia, sempre su Instagram, conferma: "Ultima visita dell'anno all'Einstein. Continua la cura con esami di controllo e chemio…Grazie a questo meraviglioso team e grazie di cuore a tutti voi per il vostro affetto. Papi è grande". (ITALPRESS). ari/red 09-Dic-21 11:22