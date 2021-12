Calcio: Italiano “Vogliamo sfatare tabù tre vittorie di fila”

"Sabato prossimo abbiamo una partita difficile". FIRENZE (ITALPRESS) – "Sabato prossimo abbiamo una partita difficile perché tre vittorie consecutive le avevamo fatte all'inizio del campionato e poi non ci siamo piu' riusciti. Ci sarà anche da sfatare questo tabù e speriamo di esprimerci come stiamo facendo nelle ultime partite". Lo ha detto al sito ufficiale viola il tecnico gigliato, Vincenzo Italiano. Dopo la vittoria di Bologna di domenica scorsa "siamo felici, cercavamo questo successo fuori casa e finalmente ci siamo riusciti -ha aggiunto Italiano-. La punizione gol di Biraghi? In rifinitura o in settimana arrivano in tanti a provare questo tipo di calcio, quella è la sua 'mattonella', quest'anno non era ancora riuscito a fare gol ed è stato bravo perche' ci ha permesso di tornare in vantaggio, di poter fare un secondo tempo come siamo riusciti a fare, nel senso che la squadra mi ha davvero sorpreso per la grande personalità, e grazie a questa punizione siamo riusciti poi a portare a casa la vittoria". Sul rendimento finora molto positivo della sua Fiorentina, Italiano ha spiegato:"Ci speravo, sin dall'inizio sapevo che il lavoro da fare era enorme, difficile, però la grande disponibilità data dai ragazzi fin dal ritiro a Moena mi ha fatto ben sperare. In questo momento stiamo facendo un discreto cammino, quella continuità che ricerchiamo mi auguro che dopo la vittoria di Bologna riesca ad esserci perché penso che una vittoria così debba lasciarti tanto di positivo, e lo vedremo già da sabato. A Bologna soprattutto nel secondo tempo siamo stati bravi ad avere piu' palleggio rispetto ai nostri avversari che erano in salute e venivano da tanti risultati positivi. Grande merito per noi per questo successo che ci deve lasciare tanta autostima e consapevolezza. Se riusciamo ancora a migliorare, ed io penso che si possa farlo, ad esempio nel palleggio, possiamo ancora crescere nel dominio della partita". E a chi gli ha chiesto se gli esterni offensivi viola a suo avviso dovrebbero essere piu' incisivi di quanto già non lo siano, il tecnico viola ha risposto:"Devo dire che ultimamente stanno migliorando. Nella partita precedente hanno fatto gol Callejon e Sottil, a Bologna Gonzalez prima ha fatto un assist, poi si è procurato la punizione da cui è nato il gol ed il rigore, quindi gli esterni iniziano ad incidere e ad essere importanti per la squadra. Chiaro che sotto porta dobbiamo un po' aumentare i numeri sotto il profilo dei gol perche' possiamo farlo per quello che la squadra può produrre". (ITALPRESS). lc/gm/red 09-Dic-21 14:51