Calcio: Lipsia. Ufficiale, Domenico Tedesco nuovo allenatore

L'ex Schalke prende il posto dell'esonerato Marsch, sabato il debutto contro il Moenchengladbach LIPSIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Lipsia. Lo ha ufficializzato il club della Red Bull, informando che il tecnico calabrese (nativo di Rossano ma cresciuto in Germania) ha firmato un contratto fino al 2023. L'ex Schalke e Spartak Mosca, che prende il posto dell'esonerato Jesse Marsch, verrà presentato oggi alle 13.30 e poi dirigerà il primo allenamento in vista del suo debutto in panchina, in programma sabato in casa nel match contro il Borussia Moenchengladbach. Chiude invece la sua collaborazione con il Lipsia Achim Beierlorzer, tecnico ad interim che ha guidato la squadra in Champions League, nella sfida vinta per 2-1 sul Manchester City. (ITALPRESS). ari/red 09-Dic-21 11:30