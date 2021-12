Calcio: Verona, Dawidowicz operato per rottura crociato anteriore

Tegola per Tudor, che perde per diverso tempo il difensore VERONA (ITALPRESS) – Tegola per il Verona. Pawel Dawidowicz è stato sottoposto oggi ad artroscopia del ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. "L'intervento, effettuato presso la Clinica Villa Stuart di Roma ed eseguito dal professore Pierpaolo Mariani, è perfettamente riuscito – fa sapere l'Hellas – Il calciatore polacco inizierà da subito il programma riabilitativo". Il Verona non specifica i tempi ma è chiaro che saranno molto lungi. Oggi, intanto, il resto della squadra ha proseguito la preparazione verso la sfida di domenica al Bentegodi contro l'Atalanta: attivazione, esercitazione tattica, partite a tema e partita a campo intero il menu di giornata. Domani mattina altra seduta. (ITALPRESS). glb/red 09-Dic-21 18:30