F.1: Gp Abu Dhabi. Raikkonen “Ritiro? Mia moglie più emozionata di me”

"In questo momento ho in testa solo di chiudere bene la stagione", dice il finlandese dell'Alfa Romeo ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – "Il mio ritiro? Penso che mia moglie sarà più emozionata di me. Onestamente dubito che ai miei figli importi, ci sono delle cose che faccio che sono molto più interessanti. In questo momento ho in testa solamente di concludere la stagione. Vedremo se verranno fuori dei progetti interessanti per il futuro: se avranno un senso allora forse li farò, ma al momento non dei ho piani precisi". Lo ha detto Kimi Raikkonen, pilota della Alfa Romeo, intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Abu Dhabi, l'ultima tappa della stagione e della carriera in Formula 1 del finlandese. (ITALPRESS). spf/ari/red 09-Dic-21 13:15