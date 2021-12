F.1: Gp Abu Dhabi. Verstappen “Collisione con Hamilton? Non ci penso”

"Possiamo andare fieri del lavoro fatto", dice l'olandese della Verstappen ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – "Dopo l'anno scorso non avevo molte speranze di trovarmi qui a lottare per il titolo. Ma fin dall'inizio siamo stati molto competitivi e abbiamo ottenuto dei buoni risultati nonostante un po' di sfortuna. Nel complesso possiamo essere fieri del lavoro di squadra. Possibile collisione con Hamilton? Non penso a queste cose, cerco solo di affrontare il weekend in modo normale. I media parlano di queste cose, ma io voglio solamente vincere". Lo ha dichiarato Max Verstappen, pilota della Red Bull, in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1. "In questi giorni – prosegue l'olandese – sono rimasto a Dubai con la famiglia e gli amici, ho festeggiato il compleanno della mia ragazza. Quindi è stato molto bello perché non mi ha ricordato l'inverno che c'è in Europa". (ITALPRESS). spf/ari/red 09-Dic-21 15:14