Calcio: Agente Martial “Vuole lasciare il Manchester United a gennaio”

Il 26enne attaccante francese scontento per lo scarso impiego MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Rottura fra Anthony Martial e il Manchester United. A uscire allo scoperto è Philippe Lamboley, agente del 26enne attaccante francese, insoddisfatto per lo scarso impiego. "Anthony desidera lasciare il club a gennaio – le sue parole agli inglesi di Sky Sports – Ha solo bisogno di giocare. Non vuole rimanere a gennaio e parlerò presto con la società". Martial ha collezionato appena due presenze da titolare quest'anno in Premier, subentrando dalla panchina in altre cinque occasioni. Due, invece, le gare in Champions, giocando titolare soltanto contro il Villarreal. Arrivato dal Monaco nel 2015, Martial ha ancora tre anni di contratto. (ITALPRESS). glb/red 10-Dic-21 13:43