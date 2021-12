Calcio: Colantuono “Serve prova di carattere per tornare a far punti”

Il tecnico della Salernitana "Andiamo avanti, nonostante le difficoltà" SALERNO (ITALPRESS) – "Domani servirà un approccio sicuramente diverso rispetto a quello dell'ultima gara. Dobbiamo ritrovare l'atteggiamento avuto nelle occasioni precedenti, contro squadre di livello superiore, per ripartire bene e dimostrare il nostro spirito. Mi aspetto una prova di carattere da parte della squadra, dobbiamo lottare e giocarcela sino alla fine, perché abbiamo necessità di tornare a far punti". Queste le parole della Salernitana, Stefano Colantuono, alla vigilia del match di campionato, in trasferta, contro la Fiorentina. "Ci attendono tante gare ravvicinate e servirà l'apporto di tutti per far fronte all'emergenza con la quale conviviamo da tempo. Andiamo avanti, nonostante le difficoltà che si presentano ogni settimana. Alcuni calciatori stanno migliorando la loro condizione fisica e ci permettono di avere a disposizione soluzioni differenti", ha aggiunto il tecnico della Salernitana. (ITALPRESS). pdm/com 10-Dic-21 13:03