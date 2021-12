Calcio: Gerrard ad Anfield da rivale, Klopp “Un giorno guiderà Reds”

"Ma fino al 95' lo stadio sarà con noi", assicura il tecnico del Liverpool LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Stevie sta facendo davvero bene, è molto giovane come allenatore ma penso che succederà e sarà bello per tutti". Jurgen Klopp e il suo Liverpool sono pronti a sfidare l'Aston Villa guidato dall'ex capitano dei Reds, Steve Gerrard, e il tecnico tedesco è pronto a scommettere che un giorno sarà lui a sedersi sulla panchina di Anfield. "Ma non spetterà a me decidere – precisa Klopp – Non so cosa si debba fare prima di diventare allenatore del Liverpool: la gente dice che devi aver vinto dei trofei ma non sono convinto di questo, è qui che devi vincere, non importa cosa hai fatto in passato. Non è facile per un giocatore di classe mondiale diventare un grande allenatore ma è possibile e Stevie ha tutte le qualità per riuscirci. Ha cominciato bene all'Aston Villa anche se non ha ancora affrontato noi". Perchè al di là dell'affetto, domani Gerrard sarà prima di tutto un avversario. "Verrà qui per vincere, siamo tutti professionisti. Avrà la miglior accoglienza possibile perchè se la merita. Ma dal primo al 95esimo minuto, lo stadio sarà con noi". E Gerrard conferma: "Capisco tutto il rumore attorno a questa partita ma devo pensare a prepararla al meglio per ottenere un risultato positivo. Dobbiamo concentrarci sui 90 minuti e pensare ai tre punti. Se quando sarò sul bus di ritorno a Birmingham non sarò la persona più popolare ad Anfield, così sia". (ITALPRESS). glb/red 10-Dic-21 15:21