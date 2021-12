Calcio: Rangnick “Mercato? Prima voglio conoscere giocatori”

Parla il tecnico del Manchester United: "La base è buona, presto per pensare a gennaio" MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Devo conoscere meglio i giocatori, la maggior parte di loro l'ho vista all'opera in due partite. È ancora troppo presto per parlare di mercato". Ralf Rangnick non vuole pensare a gennaio e preferisce concentrarsi sul campo. "Dobbiamo assicurarci che i calciatori vogliano rimanere qui, per qualcuno potrebbe avere un senso andare via in prestito ma è ancora presto per parlarne", ha ribadito il tecnico tedesco del Manchester United, che in particolare si è soffermato sulla situazione di Dean Henderson, che chiede spazio: "Abbiamo tre competizioni da affrontare e c'è bisogno di tre portieri top in caso di squalifiche o infortuni", sottolinea Rangnick, che fin qui ha ottenuto una vittoria col Crystal Palace in Premier e un pari contro lo Young Boys in Champions. "Per adesso sto cercando di conoscere i giocatori. Col Palace abbiamo fatto abbastanza bene, la base è buona e su quella dobbiamo continuare a costruire per vincere anche la prossima", il riferimento alla gara col Norwich. Per quanto riguarda Pogba, ancora indisponibile, "rientrerà oggi a Manchester, ci siamo sentiti al telefono e non vedo l'ora di incontrarlo domenica. Sta meglio ma ci vorranno un paio di settimane perchè torni ad allenarsi e un altro paio perchè sia pronto per giocare". (ITALPRESS). glb/red 10-Dic-21 15:55