Calcio: Roma. Nessuna lesione per Zaniolo, Felix è negativo

Due buone notizie per Mourinho in vista della gara con lo Spezia ROMA (ITALPRESS) – Due buone notizie per la Roma di Josè Mourinho, che si gode la vittoria del girone e la qualificazione diretta agli ottavi di Conference League, dopo la vittoria sul Cska Sofia e il passo falso del Bodo/Glimt. La prima riguarda Nicolò Zaniolo, che in Bulgaria ha dovuto abbandonare il campo prima del tempo per via di un fastidio all'adduttore destro: il primo controllo ecografico a cui si è sottoposto non ha evidenziato lesioni e al momento non è prevista una risonanza. Zaniolo, squalificato contro lo Spezia, tornerà a disposizione per il match contro l'Atalanta a Bergamo del 18 dicembre. La seconda è legata invece a Felix Afena-Gyan, autore della doppietta che ha steso il Genoa di Shevchenko tre settimane fa. Risultato positivo al Covid lo scorso 30 novembre, è tornato negativo dopo undici giorni di isolamento: "Non vedo l'ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni di squadra", ha scritto sui social il classe 2003. Un'opzione in più per Mourinho in vista del match contro lo Spezia. (ITALPRESS). spf/mc/red 10-Dic-21 18:51