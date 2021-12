Calciomercato: Real, possibile tentativo per Rudiger già a gennaio

Il tedesco è in scadenza di contratto col Chelsea MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Real Madrid va di fretta e già a gennaio potrebbe mettere le mani su Toni Rudiger. Il 28enne centrale tedesco ex Roma è in scadenza di contratto col Chelsea e sarebbe rimasto deluso dall'ultima offerta di rinnovo, tanto che il suo addio sembrerebbe sempre più probabile. I blancos vorrebbero ripetere un colpo alla Alaba, assicurandoselo a parametro zero per la prossima stagione anche se l'ingaggio sarebbe elevato (si parla di una richiesta da 12 milioni di euro l'anno contro gli 8,5 proposti dai Blues). Thomas Tuchel ha chiesto al Chelsea di fare un ultimo tentativo per convincere Rudiger a rinnovare, anche perchè ci sono in rosa altri due centrali in scadenza (Thiago Silva e Christensen) ma se non dovesse arrivare un'intesa col giocatore, a quel punto il Real potrebbe decidere di provare a ingaggiare il centrale tedesco già a gennaio, pagando un indennizzo ai Blues. Dall'Inghilterra, intanto, riferiscono che il Real avrebbe rifiutato un'offerta da 25 milioni di euro del West Ham per Eden Hazard: i blancos ne chiedono almeno il doppio e lo stesso belga vorrebbe rimanere a Madrid almeno fino a giugno. (ITALPRESS). glb/red 10-Dic-21 10:09