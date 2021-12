F.1: Gp Abu Dhabi. Verstappen “Meglio sui long run che in prova”

"La simulazione da qualifica non è andata secondo i piani", dice il pilota olandese ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – "La pista è un po' più divertente da guidare rispetto al passato. In genere avviene questo, l'ultimo settore adesso è più scorrevole. Stiamo ancora analizzando i dati per comprenderli, sicuramente la simulazione da qualifica non è andata secondo i piani. Ci mancava un po' di passo. Nei long run invece eravamo parecchio più competitivi, anche quella era la ragione dei nostri cambiamenti". Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo il suo quarto posto nella seconda sessione di prove libere. (ITALPRESS). mga/ari/red 10-Dic-21 18:27