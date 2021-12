Peugeot presenta i modellini in scala di nuova 308

Per godersi Nuova Peugeot 308 prima di chiunque altro, è ora possibile acquistare una delle 10 miniature del nuovo modello della Casa del Leone, finalista del premio Car Of The Year 2022. Si può anche decidere di non scegliere tra i 10 modelli e prendere l'intera collezione, per inserirli nella propria vetrinetta da collezionista o regalarli ad amici e familiari. I modellini di Nuova 308 sono disponibili sia in versione 5 porte che SW, in 2 diverse scale e in 7 colori. I modelli in scala 1:43 saranno apprezzati dai collezionisti, mentre le versioni da 3 pollici si rivolgono agli appassionati di PEUGEOT, giovani e meno giovani. Il design audace e le proporzioni dinamiche di Nuova 308 sono riprodotti fedelmente in queste recenti realizzazioni. Proprio come il suo nuovo logo, i proiettori anteriori verticali a LED ed i suoi colori di lancio Verde Olivine (dedicato alla 5 porte) e Blu Avatar (SW). Quasi reali come quelle vere. Queste nuove miniature completano la gamma Peugeot Lifestyle e sono disponibili da oggi sulla boutique on-line https://boutique.peugeot.com. Da oggi i collezionisti possono scegliere tra una vasta gamma di modellini di Nuova Peugeot 308. I quattro modelli in scala 1:43 rappresentano l'allestimento GT, abbinato al tetto apribile in vetro e al motore ibrido plug-in. Le 5 porte sono disponibili in colore Verde Olivine o Grigio Artense, mentre la SW in Blu Avatar o Grigio Platinium. I 6 modellini da 3 pollici (6 centimetri) rappresentano il livello di allestimento Allure. Le 5 porte sono disponibili in colore Verde Olivine, Blu Vertigo o Rosso Elixir mentre le SW in Blu Avatar, Bianco Madreperla o Rosso Elixir. Il design audace di Nuova 308 e la sua forte personalità sono riprodotte fedelmente sulle miniature prodotte da NOREV. I motivi della calandra che convergono verso il nuovo emblema PEUGEOT sono meticolosamente riprodotti, così come i proiettori a LED verticali nel frontale e le luci con i 3 artigli nella parte posteriore. Il tetto apribile in vetro (modelli 1:43) permette di ammirare l'abitacolo e il nuovo i-Cockpit. I modellini di Nuova 308 completano la gamma delle attuali miniature Peugeot (208, 2008, 3008 e 508), auto sportive, concept car o auto storiche. Sono disponibili da oggi sulla boutique on-line https://boutique.peugeot.com. (ITALPRESS). tvi/com 10-Dic-21 15:16