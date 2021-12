Tennis: Nadal riparte da Melbourne, Barty attesa ad Adelaide

Il maiorchino non gioca dallo scorso agosto SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Per l'ultima volta in campo al Citi Open di Washington lo scorso agosto, Rafa Nadal è ormai prossimo al rientro: l'ex numero uno del mondo è nella entry list dell'Atp 250 che si giocherà a Melbourne, in preparazione agli Australian Open, a partire dal 4 gennaio. Con lui, fra gli altri, anche Kei Nishikori, Kevin Anderson e Grigor Dimitrov. Ad Adelaide, invece, occhi puntati su Gael Monfils, Marin Cilic e Lorenzo Musetti mentre la maggior parte dei big, Djokovic e Medvedev in primis, sono attesi alla Atp Cup dove l'Italia sarà rappresentata da Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli. Per l'ultima volta in campo a inizio settembre a Flushing Meadows ma sempre saldamente al comando della classifica Wta, Ashleigh Barty ripartirà invece dall'Adelaide International nella prima settimana di gennaio. Con lei al via anche Iga Swiatek, Garbine Muguruza e Karolina Pliskova. Naomi Osaka, campionessa in carica agli Australian Open, e la vincitrice degli ultimi Us Open, Emma Raducanu, inaugureranno invece la stagione 2022 sui campi del Melbourne Park che ospiteranno due Wta 250. (ITALPRESS). glb/red 10-Dic-21 11:25