Calcio: Spezia. Ritardo a riunione, Motta “Niente Roma per Nzola”

Il tecnico dei liguri: "Le regole sono chiare, il gruppo viene prima dei singoli" LA SPEZIA (ITALPRESS) – M'Bala Nzola, attaccante classe 1996 angolano con cittadinanza francese, lunedì non sarà tra i protagonisti nel posticipo all'Olimpico contro la Roma. Il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, lo ha messo 'in castigo' per un ritardo alla riunione tecnica. "Non ci sarà, starà qui ad allenarsi, vedremo per le prossime partite – ha sottolineato in conferenza stampa l'ex centrocampista di Inter, Psg e Nazionale – Dispiace perchè è un momento in cui abbiamo bisogno di tutti, ma le regole sono chiare e il gruppo viene prima di ogni singolo". Reduce dal pareggio rocambolesco contro il Sassuolo, Motta sa che contro i giallorossi non sarà facile: "I ragazzi stanno migliorando, vedremo quali saranno quelli pronti ad affrontare una squadra forte come la Roma, nonostante non sia al massimo è una squadra che gioca a livello europeo e sarà una prova importante per noi". Sull'altra panchina siederà quel Mourinho con cui ha condiviso l'anno del Triplete con l'Inter: "Ho dei bei ricordi, lui è un allenatore che oggi è un'ispirazione per tutti per la sua leadership, il suo carisma e la voglia di vincere che trasmette ai suoi giocatori. La Roma è una squadra forte, soprattutto a livello individuale ha degli ottimi giocatori. Mi aspetto una squadra che ha voglia di vincere, hanno un obiettivo totalmente diverso dal nostro perché puntano alla Champions, ma noi – ha concluso Motta – daremo il massimo per provare a metterli in difficoltà e giocare la miglior partita possibile". (ITALPRESS). mc/red 11-Dic-21 19:03