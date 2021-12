F.2: Gp Abu Dhabi. L’australiano Oscar Piastri campione del mondo

Sufficiente per assicurarsi il titolo, il terzo posto ottenuto nella prima gara del weekend ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Oscar Piastri campione del mondo. L'australiano, che nella prossima stagione sbarcherà in Formula 1 come pilota della riserva dell'Alpine, ha vinto il Mondiale F2 grazie al 3° posto ottenuto nella prima gara del weekend ad Abu Dhabi. Al via con 51,5 punti di vantaggio sul compagno di team della Prema, Robert Shwartzman, Piastri ha chiuso alle spalle di Jehan Daruvala (Carlin) e Felipe Drugovich (UNI-Virtuosi) mettendosi in tasca il titolo iridato. (ITALPRESS). ari/red 11-Dic-21 11:16