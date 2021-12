Hamilton comanda FP3 Abu Dhabi davanti a Verstappen

Ottavo e decimo tempo per le Ferrari di Sainz e Leclerc ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Va a Lewis Hamilton l'ultima sessione di prove libere del Mondiale di Formula 1. Nel Gran Premio di Abu Dhabi, il pilota Mercedes comanda con il tempo di 1'23"274 davanti al rivale Max Verstappen (Red Bull), distante due decimi, e all'altra Mercedes di Valtteri Bottas, staccato di sette decimi. Ma Hamilton rischia grosso per un possibile "impeding" su Mazepin all'uscita dalla pit-lane: potrebbe arrivare la terza reprimenda e, dunque, una penalità nella griglia di partenza. Distanti le Ferrari, in termini di tempi, dai due contendenti per il titolo. Carlos Sainz è ottavo, mentre Charles Leclerc chiude decimo: entrambe le Rosse pagano quasi un secondo e mezzo rispetto a Hamilton. Alle 14, orario italiano, al via le qualifiche. (ITALPRESS). spf/ari/red 11-Dic-21 12:11